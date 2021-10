Lazio-Inter, i convocati di Maurizio Sarri

ROMA - Diramata la lista dei convocati della Lazio. Maurizio Sarri ha chiamato 23 giocatori per la sfida all'Olimpico, contro l'Inter, alle ore 18. Conferme, come da vigilia, per quanto riguarda Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. Ci sono entrambi. Unico indisponibile lo squalificato Francesco Acerbi.