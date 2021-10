Lazio, con Immobile è facile: il record di Piola è vicino

ROMA - Non sarà una settimana come tutte le altre per Ciro Immobile. Altroché. Ha la prima occasione per diventare il miglior marcatore della storia della Lazio e battere quel record di Silvio Piola che è lì da quasi 80 anni. Prime due chance: Marsiglia giovedì e Verona domenica. Aggancio e sorpasso sono già a portata di mano.

Gli incredibili numeri di Immobile

Ciro, dopo il rigore segnato contro l’Inter, è arrivato a quota 157 gol con la maglia della Lazio. Piola è lì a 159. L’attuale bomber, in 228 partite, è stato capace di segnare 157 volte. La storia si apre il 21 agosto del 2016 (Atalanta-Lazio 3-4) e si chiude, al momento, a sabato scorso (Lazio-Inter 3-1). Quest’anno sta viaggiando con la media di una rete a partita: 7 in 7 match. Al momento è capocannoniere della Serie A e non sfigura nemmeno fuori confine. Tra i sei giocatori che hanno segnato almeno 7 gol nei cinque campionati top europei (nel 2021-22), solo Haaland (6 gare e 9 reti) ha collezionato meno presenze di Immobile (7). Re Ciro si prepara alla grande festa per celebrare l’ennesimo record. Via ai preparativi.