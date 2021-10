Luis Alberto-Sarri: due settimane fa una forte discussione

ROMA - Luis Alberto sembra ormai diventato un caso permanente in casa Lazio. Il Mago non ha legato molto con il nuovo tecnico Sarri. Due settimane fa, durante la sosta, ci sarebbe stata una discussione vibrante tra i due. Lo spagnolo è così, alterna mal di pancia e insicurezze, con grandi momenti di entusiasmo e illuminanti giocate. Deve conquistarsi la fiducia dell’allenatore, ma per ora sembra una missione alquanto difficile. Senza dimenticare il fattaccio del ‘like’ al commento su Twitter indirizzato contro il tecnico. Dopo la sosta e la discussione, Luis si è ritrovato per tre volte di fila in panchina. Poco equilibrio in campo, ammette Sarri, che gli ha preferito Basic e Akpa Akpro. Con la Fiorentina, chissà, la partita verità anche su questo fronte. Gennaio poi, non è così lontano. Se qualcuno vorrà andare via e non crede nel nuovo corso, dovrà portare soldi e fare le valigie.