Lazio, la carica di Felipe Anderson: "Con la Fiorentina serve la vittoria"

Anderson: "Ecco cosa direi al Felipe del passato"

Felipe Anderson è vicino ad un record storico: gli mancano otto gol per raggiungere Humberto Tozzi (calciatore della Lazio alla fine degli anni cinquanta) e diventare il brasiliano più prolifico nella storia del club capitolino. "Non lo sapevo, ce la metterò tutta perché sarebbe un onore entrare nella storia della Lazio, lavoro per quello. Come detto però non guardo ai record personali, ma solo al bene del club. Spero presto di realizzare questi gol per regalare alla squadra vittorie importanti". Contro la Fiorentina, il 6 ottobre del 2013, arrivò il suo esordio in serie A. "A quel Felipe direi di non mettersi addosso troppa pressione perché, lavorando duro, avrà le qualità per imporsi. Poi gli direi anche di essere sempre fiducioso, di rimanere dentro la partita per tutto il tempo perché arriverà il momento di fare la differenza. Di tempo ne è passato, ma sono felice e fiero di quanto fatto finora. Spero di migliorare ogni giorno per fare grandi cose".