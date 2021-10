Lazio, Pedro: "In ritiro ci siamo confrontati. Ora battiamo l'Atalanta"

ROMA - Decisivo ancora una volta, Pedro . Era già accaduto nel derby, poi una sua rete ha messo ko la Fiorentina in un momento delicato per la Lazio. Alla radio ufficiale, lo spagnolo ha parlato del momento e non solo: "É stata una giocata molto bella, sono molto contento di aiutare la squadra, ma la cosa più importante oggi era vincere. Siamo tutti contenti e dobbiamo continuare così. Dobbiamo migliorare in trasferta dove soffriamo molto, dobbiamo migliorare l'atteggiamento e capire che tutte le gare sono importanti".

Pedro, il suo momento

"Abbiamo parlato come gruppo in ritiro e con il mister. Stiamo lavorando tutti i giorni per migliorarci. Penso che la squadra sia forte. Sapevamo che questa era una gara importante per noi. La squadra ha una mentalità molto forte e dobbiamo migliorare come detto soprattutto in trasferta. Fare gol è importante per me e per un attaccante, ma contava prendere i tre punti e sono arrivati. Atalanta? Sappiamo che sarà una gara tosta a Bergamo per come giocano, ma questi due tre giorni dobbiamo lavorare per fare una buona partita e andare avanti in classifica".