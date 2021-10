Lazio-Fiorentina, insulti a Duncan: tifoso subito individuato

ROMA - Indagine lampo in serata per individuare il tifoso che, durante l’intervista pre gara di Duncan in Lazio-Fiorentina, ha gridato all’indirizzo del giocatore “negro di m….”. Notizia rimbalzata sul campo e la Procura federale, che era nei pressi della zona in cui è stata realizzata la flash interview da parte di Dazn, si è subito attivata. Insulto razzista arrivato tra la Monte Mario e i Distinti Nord Ovest. Dopo l’accaduto sono stati ascoltati gli audio dell’intervista per un’immediata verifica del fatto e analizzati i filmati delle telecamere di sicurezza. Il tifoso sarà sanzionato dalla Lazio con un divietòo d’accesso per un periodo da stabilire. Anche a Bergamo, la Fiorentina aveva denunciato insulti razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic durante l’intervista post partita. Non furono segnalati dalla Procura e il Giudice sportivo non emise provvedimenti.