Roma e Lazio insieme: inaugurato murales per Paparelli, De Falchi e Sandri

ROMA - “I fiori sbocciano dove c’è passione e non violenza”. Ecco la frase che fa da cornice allo splendido murales, realizzato dall’artista Lucamaleone, in memoria di Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri. Tre tifosi di Lazio e Roma insieme. Un’iniziativa della Fondazione S.S. Lazio 1900 e Roma Cares. L’evento, alla presenza di Gabriele Paparelli e delle rappresentanze delle due Fondazioni, chiude il cerchio del percorso iniziato con l’evento UEFA 2020, con una partitella contro la violenza nello sport a piazza del Popolo, e proseguito con la giornata “Sport: capitale di tutti” lo scorso 25 settembre, alla vigilia del derby Lazio – Roma e in occasione della Settimana Europea dello Sport.

L'iniziativa con Lazio e Roma

"In quella splendida giornata, i bambini e i ragazzi della S.S. Lazio Basket in carrozzina giocarono con quelli del calcio integrato giallorossi, quelli della Lazio Hockey su prato ed Atletica colorarono assieme ai coetanei romanisti uno striscione a ricordo del pomeriggio, posizionato dove oggi c’è il murale, come a proteggere il suo arrivo. A pensarci bene il murale dedicato al ricordo dei tre fiori di Roma, alle loro famiglie e a tutti noi che oggi ci siamo emozionati incrociando gli sguardi dei parenti di Vincenzo e di Giorgio, non è un cerchio che si chiude, ma è un universo che si apre". Recita il comunicato. “Sono emozionata e orgogliosa di essere qui – le parole della presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli – insieme ai famigliari di Vincenzo, Antonio e Gabriele e agli amici di Roma Cares, con cui abbiamo creduto fortemente in questo percorso. Specialmente in questa giornata di doloroso ricordo, ci conforta il fatto che insieme e uniti possiamo rendere omaggio ai fiori di Roma, lanciando con forza il messaggio che una partita non vale una vita. "Per essere all’altezza del blasone di Roma nel mondo – continua Bascelli – una città inclusiva come da tradizione millenaria e con grande voglia di crescere, stiamo creando una nuova narrazione finalmente matura della rivalità sportiva nella Capitale”.