Lazio, la probabile formazione anti-Atalanta: dubbi a centrocampo

FORMELLO - Rifinitura e poi la partenza per Bergamo dove la Lazio sfiderà l’Atalanta. Sarri si porta dietro qualche dubbio di formazione, nella seduta di allenamento del pomeriggio ha provato diverse soluzioni senza scegliere quella definitiva. Ok Luiz Felipe e Lazzari, usciti un po’ malconci dall’ultima partita con la Fiorentina. Entrambi presenti, l’unico indisponibile rimane Mattia Zaccagni. Si rivedrà dopo la sosta.

Lazio, Sarri riflette

Hysaj provato da terzino destro e potrebbe giocare lì con Marusic a sinistra. In mezzo ok Luiz Felipe e Acerbi. I dubbi maggiori sono a centrocampo. Prima incognita: Basic o Luis Alberto dall’inizio? La seconda: affidare la regia a Cataldi, come con la Viola all’Olimpico, o rilanciare Leiva dal primo minuto? Valutazioni in corso con Milinkovic l'unico sicuro del posto.. Nessun dubbio invece in attacco con il solito tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Lazio, la probabile formazione (4-3-3) - Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.