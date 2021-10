Lazio, Tare su Pedro: “Prenderlo un’idea geniale”

BERGAMO - Pedro titolare inamovibile della Lazio. Prestazioni super, qualità, carisma e gol: i biancocelesti non possono fare a meno del calciatore spagnolo. Nel pre partita di Bergamo, in attesa del fischio d'inizio del match contro l’Atalanta, Igli Tare ha parlato ai microfoni di Dazn sull’affare con la Roma: “Pedro è stata un’idea geniale. Aveva lavorato con Sarri, non era difficile inserirlo nel gruppo. C’è stato il modo di conoscere, oltre il professionista, una persona seria che vive come se fosse il primo giorno nel calcio nonostante tutti i trofei vinti in carriera”. La Lazio si coccola Pedrito, lui è pronto a regalare altre grandi giocate e gol. I tifosi non vedono l’ora.