Lazialità celebra il record di Immobile

Francelino Matuzalem e Cristian Ledesma insieme, ancora un volta. La storica coppia del centrocampo della Lazio si riforma nella puntata di "Lazialità", in onda stasera a partire dalle 21:00 su Gold Tv (canale 17 del digitale o in streaming sul sito dell'emittente). Il brasiliano e l'italo-argentino saranno ospiti di Guido De Angelis, conduttore e ideatore del programma, e ripercorreranno con l'ausilio di foto e video gli anni trascorsi in biancoceleste, tra anedotti mai svelati, retroscena e curiosità, commentando anche l'attualità. Con loro ci sarà anche Adriano Bianchini, ex preparatore atletico della Lazio, e tanti giornalisti e opinionisti vicini al mondo Lazio. Un appuntamento imperdibile per i tifosi laziali durante il quale verrà celebrato l’ennesimo record di Ciro Immobile, che con la rete di sabato all’Atalanta ha raggiunto Silvio Piola a quota 159 gol in maglia biancoceleste ed è diventato bomber più prolifico di sempre della Lazio.