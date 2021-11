Lazio, Sarri e un nuovo attaccante: dipende da Muriqi

ROMA - Lotito e Sarri parlano, progettano, provano ad avere le stesse visioni. Il presidente punta tutto sul tecnico, convinto della scelta fatta a giugno, pronto a raddoppiarla. Ha offerto il rinnovo a Mau, vorrebbe blindarlo per altri due anni ( è già sotto contratto fino al 2022 , dunque fino al 2024). Lotito si è fatto avanti dopo Verona anche per lanciare un segnale chiaro alla squadra: Sarri è il presente e il futuro della Lazio . Nei prossimi giorni ci sarà un vertice tra presidente e allenatore, se non in questa settimana impegnativa ( Marsiglia giovedì, Salernitana domenica) molto probabilmente durante la pausa. Il summit servirà per parlare di contratto e di mercato, sono ambiti intrecciati per Sarri. Ha aperto al confronto, ma ha bisogno di giocatori adatti alla sua idea di calcio, giovani di talento, affamati, pronti a dare tutto, è la premessa di ogni discorso futuro. E di acquisti ne ha bisogno già da gennaio.

Mercato Lazio: Sarri e il nodo Muriqi

Mau aspetta rinforzi, se riuscirà a strapparli subito varrà come impresa stando ai magri precedenti. La Lazio, nella finestra invernale, storicamente ha operato poco o niente. Stavolta servono interventi mirati. Sarri ha bisogno di un difensore centrale, nelle scorse settimane aveva chiesto una mezzala in più, con caratteristiche diverse, uno di “gamba”. Era il periodo in cui Luis Alberto non dava segnali, dalla Fiorentina in poi ha convinto Mau, si è allineato. La sorpresa è che potrebbe arrivare un nuovo attaccante, un altro vice Ciro. Dipende da Muriqi, tentato dal ritorno al Fenerbahçe. Il kosovaro non gioca neppure con Sarri, c’è bisogno di un’alternativa. Muriqi può partire solo in prestito con diritto di riscatto, dopo un anno e mezzo a questo punto potrebbe essere conveniente anche per la società una cessione per tentare di rivalutare il cartellino.

