Lazio, Cataldi è un regista flash: i numeri

ROMA - Ecco a voi il Danilo Cataldi 2.0. Nuovo, in qualche modo, anche se a vederlo sembra sempre lui. Lo ha trasformato nelle idee di gioco Maurizio Sarri e ora si sta esprimendo su grandissimi livelli. Gli servivano fiducia e uno schema adatto alle sue caratteristiche. Quando le cose non andavano bene non ha mai mollato, adesso è uno dei volti del nuovo ciclo sarrista. Con la sua velocità e dinamismo è l'ago della bilancia di un centrocampo che, all’improvviso, non si reggeva in piedi con Milinkovic e Luis Alberto in campo.