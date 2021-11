Lazio, Pedro da derby: poker servito sotto la Sud

ROMA - Poker in campionato, ha calato le carte del suo talento. Ha attraversato il Tevere in estate, cambiando sponda ha ritrovato l'entusiasmo e una seconda giovinezza. Pedro scatenato, terzo gol di fila in Serie A, la Salernitana la vittima scelta dopo Fiorentina e Atalanta, tutte colpite nel giro di dieci giorni. Il quarto timbro, indimenticabile, era stato il primo in assoluto durante il derby-rivincita. Colpo da biliardo da fuori area, infilato preciso preciso all'angolino. Lo stesso bucato domenica una volta riconquistato il pallone in pressing sulla leggerezza di Gyomber, goffo sull'appoggio all'indietro di Zortea: porta puntata a tutta velocità, uno sguardo a Belec, schienato in uscita con un destro laser. Regala esperienza e carisma, ne ha da vendere, era sorprendente pensare il contrario al momento del suo arrivo: 26 trofei in bella mostra nella bacheca personale, non si vincono per caso.