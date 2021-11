Immobile e Rocco Hunt, una serata tra amici con regali speciali

ROMA - Ciro Immobile spensierato. Una serata lontano dal calcio, dalla situazione infortunio, da tutto. Ha passato un po’ di tempo in tranquillità con il suo amico Rocco Hunt, a Roma per presentare l’ultimo disco. Una cena insieme, una passeggiata in auto a cantare le canzoni del rapper nativo di Salerno. Con l’occasione ci è scappato pure lo scambio di regali: Ciro ha donato la sua maglia della Lazio incorniciata, Rocco il vinile di ‘Rivoluzione’. Poi la dedica: “Tu con il pallone, io con un microfono. Cirù ma ci pensi da dove siamo partiti? Dal niente! E non l’abbiamo mai dimenticato… È questa la nostra Rivoluzione Bro!”, il messaggio su Instagram di ‘Poeta Urbano’. E Ciro ha risposto: “Grande amico mio, sempre un piacere rivederti. Obiettivi diversi ma stessa fame!”.