Lazio, nasce il ‘biglietto sospeso’: ecco l’iniziativa di un’associazione

ROMA - I tifosi della Lazio pronti ad invadere l’Olimpico per la sfida contro la Juve di sabato 20 novembre. E per chi, purtroppo, non potrà permettersi un biglietto, ecco l’idea in suo soccorso. L’associazione ‘Lazio e libertà’ lancia l’iniziativa ‘biglietto sospeso’. Un po’ come il caffè sospeso di Napoli. Chi può mette a disposizione dei soldi per un tagliando in più a favore di persone meno agiate. Una lodevole proposta già messa in piedi. In poche ore l'associazione ha raccolto e donato una ventina di biglietti in occasione della partita con i bianconeri. E al match manca ancora tanto. All’indirizzo di posta elettronica bigliettosospesolel@gmail.com sono arrivate numerose richieste, ma anche complimenti da altre associazioni di tifosi italiani e stranieri. Il costo dei tagliandi sono una spesa importante in un momento economico difficile. Ma i laziali non si sono persi d’animo: con il biglietto sospeso si dà la possibilità di vedere la partita all’insegna del divertimento e della solidarietà.