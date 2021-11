Galeazzi, famoso il racconto dello scudetto della Lazio. La nota di Lotito

ROMA - Quattordici maggio del 2000. La Lazio, all’Olimpico, vince il suo secondo scudetto. Giampiero Galeazzi è lì a pochi metri, inviato Rai per la finale degli Internazionali di tennis. Lui, tifosissimo biancoceleste, è attaccato alla radio per sapere gli ultimi aggiornamenti. Arriva la notizia e lascia la postazione al Centrale per correre verso il prato dello stadio con tutta la troupe a seguito. “Ho rischiato il licenziamento, ma ero troppo esaltato dal secondo trionfo in campionato”. Un momento entrato nei cuori e nei pensieri di tutti i tifosi della Lazio. Galeazzi non ha mai nascosto la sua fede calcistica. Oggi tutti gli appassionati di sport piangono la sua scomparsa.