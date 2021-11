Lazio, Ciro e Jessica Immobile a ‘Ballando con le stelle’

ROMA - L’annuncio ufficiale lo ha dato direttamente Milly Carlucci, ma la notizia era già nota: Ciro e Jessica Immobile ballerini per una notte nel programma Rai 1 ‘Ballando con le Stelle’. Con loro anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Racconteranno della bella iniziativa ‘Un calcio all’esclusione’ voluta da Papa Francesco e organizzata con la società biancoceleste. Il bomber laziale ricorderà anche l’amichevole “Fratelli Tutti”, ispirata dal Pontefice, che si giocherà domenica a Formello. Ciro sta recuperando dall’infortunio al polpaccio, ci prova per la Juve (sabato alle 18). Il post partita è comunque assicurato in seconda serata all’Auditorium Rai del Foro Italico. Con la bella Jessica danzeranno davanti alla giuria da fuori concorso.