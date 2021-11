Lazio, Immobile out con la Juve. A rischio anche Pedro

ROMA - Niente da fare, Ciro Immobile salterà la partita con la Juve. L'attaccante della Lazio ci ha provato, ha tentato di bruciare i tempi dopo l'infortunio al polpaccio che gli ha impedito di vestire la maglia della Nazionale nei match contro Svizzera e Irlanda del Nord. I nuovi esami sostenuti oggi in Clinica Paideia hanno dato esito negativo, il muscolo non è ancora pronto per essere sforzato e lo staff medico biancoceleste non pensa sia il caso di correre il rischio di una nuova ricaduta. Seguirà adesso il normale protocollo riabilitativo, quello che in teoria dovrebbe riportarlo in campo in tempo per la sfida contro al Diego Maradona contro il Napoli del 28 novembre.