Lazio, problema attacco: le soluzioni secondo Sarri

ROMA - Ciro Immobile ha alzato bandiera bianca per la sfida con la Juve. Scelta ormai ufficiale. Il sogno si è spento con gli ultimi controlli medici di ieri mattina, che hanno sconsigliato di forzare il recupero. Il rientro è previsto per Napoli-Lazio del 28 novembre. Ma le grane per Sarri non sono finite. In allenamento, ieri, Pedro ha preso una botta da Radu. Lo spagnolo ha lasciato il campo e rientrato negli spogliatoi accompagnato dai medici. Sarà rivalutato oggi.