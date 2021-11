Immobile, scelto il gol più bello: verrà premiato

ROMA - Ciro Immobile salterà la partita con la Juve, ma all’Olimpico ci sarà lo stesso. Festa per il suo record di gol con la maglia della Lazio e premio speciale per la più bella rete delle 160 totali. Il sondaggio, lanciato online in collaborazione con lo sponsor Binance, ha così dato modo ai tifosi di votare la realizzazione più bella. Il verdetto è chiaro: il più bel gol di Ciro, secondo il pubblico online, è quello realizzato contro il Napoli nel 2018. Lancio lungo di Acerbi, controllo e finta dell’attaccante che disorienta tre difensori azzurri: Mario Rui, Koulibaly e Albiol. Poi sinistro che non lascia scampo a Karnezis. Un classico gol alla Immobile. Sabato la premiazione in una serata che lo vedrà comunque protagonista.