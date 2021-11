Lazio-Juve, non solo Pedro in attacco: le possibili alternative

ROMA - Le prime prove tattiche in vista della Juve, in casa Lazio, hanno chiarito chi sarà il probabile vice Immobile: Pedro. Lo spagnolo, sempre più fondamentale per Sarri, è pronto a giocare da falso nueve con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. Per l’ex Chelsea e Barcellona si era temuto il peggio mercoledì, quando era finito ko dopo un contatto con Radu in allenamento. Allarme subito rientrato, la caviglia non si è gonfiata. Lui in avanti è la soluzione più concreta. Ma mai dire mai.