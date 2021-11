Lazio, Sarri conta sul fattore Olimpico: il dato

ROMA - Lazio dentro il fortino Olimpico per sfidare la Juve. I biancocelesti si giocano anche il fattore campo, decisamente un valore in più per tutto l’anno solare 2021 e non solo. In 19 match casalinghi sono arrivate 17 vittorie e 2 pareggi. Imbattibilità che dura da tantissimo, solo l’Inter fa meglio a quota 22.