Immobile di nuovo in campo: un test per decidere quando

ROMA - Altri controlli clinici per Ciro Immobile. In mattinata, alla clinica Paidea, una risonanza è l’ultima tappa di momento tormentato. L’infortunio al polpaccio in Nazionale, le polemiche intorno al caso, il dispiacere di non essere andato in campo contro la Juve. Ciro è affamato. E ancora più carico dopo aver ricevuto l’immenso omaggio dei tifosi, all’Olimpico, per il record di gol.

Immobile e il via libera

Il bomber aveva svolto parte della rifinitura pre Juve, poi ha vinto la strada della prudenza tracciata dai medici. “L’infortunio va meglio, ogni giorno miglioro. Se non fosse stato per il polpaccio, probabilmente ce l’avrei fatta a giocare con la Juve ma si tratta di un muscolo particolare, delicato. Era preferibile non rischiare”. Con il via libera dovrà decidere, insieme a Sarri, quando tornare titolare. Il tecnico entro poche ore capirà se impiegarlo subito in Europa League contro la Lokomotiv Mosca o aspettare domenica per la sfida al Napoli. “In questo momento il dolore è passato, ho solo un po’ di paura. Non vorrei fermarmi di nuovo, ci vuole cautela. Spero di tornare presto”.