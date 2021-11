Muriqi, relax in giro per Roma pensando al futuro

ROMA - Su quella risposta via Twitter di Vedat Muriqi resta il giallo . Il Pirata è ‘morto mentalmente’ oppure, si è trattato solo di un errore di battitura (l’intenzione, magari, era scrivere ‘morde’. Come dire: fremo per guadagnarmi la fiducia). Di fatto la prestazione contro la Juve è stata, ancora una volta, un flop. Non ha ingranato con Inzaghi, non ha ingranato con Sarri. Anzi, con il gioco palla a terra di oggi, è ancora di più in difficoltà.

Un pomeriggio di svago

Vedat, come mostrato sui social dalla moglie Edibe, si è rilassato in giro per Roma in una domenica senza calcio. Una scena vista poche volte da quando è nelle Capitale. Preferisce restare spesso a casa circondato dalla sua famiglia. Segno che anche il rapporto con la città non è mai esploso. Dalla Turchia intanto sono sempre insistenti le voci che lo vorrebbero di nuovo al Fenerbahce. I tifosi, su ogni post sociali di Vedat e della moglie, scrivono di tornare a Istanbul. Potrebbe invece restare sino a fine stagione, così ha fatto capire il ds Tare. Riflessioni in corso sia da parte della Lazio che dalla parte del giocatore. In coppa, contro la Lokomotiv Mosca, potrebbe essere di nuovo rilanciato. Possibilità su possibilità in attesa di sbloccarsi. Lo vuole tanto anche lui.