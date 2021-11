Lazio, Acerbi: "Dobbiamo migliorare. Napoli? Sarà più riposato"

MOSCA (RUSSIA) - Alla Lazio di Maurizio Sarri basta una doppietta di Immobile su rigore e la rete di Pedro per battere 3-0 la Lokomotiv Mosca in Russia e strappare il pass per il prossimo turno. I biancocelesti si giocano il primo posto del Gruppo E con il Galatasaray nell'ultima giornata. Acerbi, parlando dell'importante successo e della qualificazione ai microfoni di Lazio Style Radio ha commentato: "Venire in Russia su questo campo non è facile. Abbiamo trovato una squadra tignosa, sono partiti fortissimo. Anche noi siamo partiti bene ma non come loro, dal basso non uscivamo bene, alcune volte ci siamo riusciti e siamo andati in porta. Nel secondo tempo si sono abbassati e noi siamo rimasti in partita, tranquilli e con l'approccio giusto. Negli spazi con le qualità che abbiamo siamo molto pericolosi e poi sono venute fuori le occasioni e i gol. Siamo una squadra alta, se sbagliamo le pressioni poi restiamo scoperti. Abbiamo un metodo di lavoro efficace, stiamo facendo bene ma dobbiamo migliorare sulla continuità. Cercheremo di mantenere sempre la porta inviolata".