Lazio, Marusic è guarito: ora il rientro a Roma

ROMA - Adam Marusic finalmente negativo al Covid-19. Buone notizie dall’infermeria della Lazio. Il montenegrino, che era in isolamento in Serbia dopo il ritiro con la nazionale, è pronto a fare ritorno a Roma. Il tampone era risultato positivo prima della sfida con l’Olanda. Subito messo in isolamento, era lo scorso 13 novembre. Niente match con la Juve, niente trasferta in Russia e niente Napoli. Marusic, che rientra oggi nella Capitale, dovrà prima sostenere le visite mediche di idoneità. Dalla prossima settimana si metterà a disposizione di Sarri. Potrebbe già tornare giovedì 2 dicembre contro l’Udinese all’Olimpico. Si gioca alle 20.45. Altrimenti per la trasferta di domenica 5 dicembre a Genova con la Sampdoria.