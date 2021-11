Lazio, la probabile formazione anti-Napoli: tridente confermato

FORMELLO - Rifinitura che conferma le indicazioni della vigilia. Lazio a Napoli con il tridente dei titolari: Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Si pensava ad un possibile turno di riposo per il brasiliano con Zaccagni pronto a giocare dal primo minuto. L’ex Verona invece, in crescita, partirà dalla panchina.

Lazio, conferme a centrocampo

Reina pronto a tornare tra i pali dopo il turno di riposo in Europa League. Lazzari a destra, Hysaj a sinistra con Marusic unico indisponibile (rientrato a Roma dopo essere risultato negativo al Covid). In mezzo sicuri Luiz Felipe e Acerbi. In regia torna Cataldi con Luis Alberto e Milinkovic ai suoi lati. Immobile guida l’attacco confermatissimo con Felipe Anderson e Pedro.

Lazio, la probabile formazione (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.