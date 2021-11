Lazio, Sarri: "Napoli fortissimo, noi solito calo. E su Felipe Anderson..."

NAPOLI - Cade malamente la Lazio al Maradona contro il Napoli. Un 4-0 pesante che condanna i biancocelesti anche in classifica. Ora il quarto posto dista 7 punti. Nel post partita, a Dazn, Maurizio Sarri ha commentato amaro: "La squadra aveva fatto passi in avanti, poi come al solito, dopo 4-5 partite, esce fuori questa prestazione. Il Napoli ha fatto una grande partita, i difetti nostri vengono a galla. Loro sono quelli più forti anche rispetto alle altre squadre di alta classifica. Approccio da parte nostra sbagliato. Ma non ci sono recriminazioni. Pressando a metà, arrivando in ritardo, contro una squadra di grandi palleggiatori, gli avversari escono con facilità. La pressione l’abbiamo fatta uno per volta, in maniera individuale. Vedo una squadra che fa fatica ad essere costante su certi livelli. Giocare ogni tre giorni è difficile, ma noi passiamo da 10 a 1. Non si può lasciare un centrocampista libero, un terzino sì. Non abbiamo reagito mai sulla trasmissione della palla, eravamo sempre in ritardo netto”.