Lazio, deserto all’Olimpico: il numero dei biglietti venduti

ROMA - Lazio-Udinese per pochi intimi. I tifosi biancocelesti rispondono all’appuntamento in pochi, Olimpico deserto o quasi. Un triste scenario per il match del riscatto, importante per i ragazzi di Sarri vincere per rimanere attaccati alle posizioni che contano. Ieri erano appena 5800 i biglietti venduti per il match che concluderà il turno infrasettimanale della 15esima giornata di Serie A. Se confermato questo dato, rappresenterebbe uno dei peggiori numeri al botteghino in campionato degli ultimi vent’anni. Tante partite, niente abbonamenti e il numero di spettatori ne risente. La Lazio potrà contare su pochi tifosi per battere l'Udinese e rilanciarsi in campionato dopo il pesante ko di Napoli.