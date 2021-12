Lazio-Udinese, prevista forte pioggia sullo stadio Olimpico

ROMA - La Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad ospitare l'Udinese all'Olimpico per la quindicesima giornata di Serie A. Sarri è chiamato al riscatto dopo il 4-0 subito al Maradona contro il Napoli. La sfida tra i biancocelesti e i bianconeri di Gotti potrebbe però essere rovinata dal maltempo, che sta affliggendo la capitale in queste ore, con una forte pioggia che dovrebbe abbattersi sullo stadio dalle ore 17 e che potrebbe rovinare le condizioni del campo. La partita è in programma alle ore 20:45. Sono attesi allo stadio pochi spettatori: sono appena 5800 i biglietti venduti per il match che concluderà il turno infrasettimanale.