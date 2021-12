Lazio-Udinese, rabbia Sarri: il gesto in panchina

ROMA - Ogni folata offensiva dell'Udinese porta ad un gol. All'Olimpico la Lazio va sotto con i colpi di Becao e Molina. Squadra molle soprattutto in difesa e Maurizio Sarri, in panchina, non la prende bene. Pugno alla panchina dopo la terza rete dei friulani, proprio quando i biancocelesti, con il gol di Immobile, avevano riaperto la partita. Pressing andato a vuoto, ripartenza bianconera micidiale e tris sul prato dell'Olimpico. Sarri si era pure lamentato in occasione del secondo gol di Becao, ripartito a campo aperto, ma con un'azione forse viziata da un fallo su Cataldi sulla trequarti avversaria. A gran voce ha cercato di richiamare l'attenzione dell'arbitro Piccinini. Scatenato e fuorioso in panchina, Sarri proverà a suonare la sveglia ai suoi durante l'intervallo. Non è di certo la Lazio che si aspettava.