Lazio, il falconiere Juan Bernabé è tornato

ROMA - Nel pre partita di Lazio-Udinese ecco entrare di nuovo in scena Juan Bernabé, il falconiere biancoceleste sospeso dopo il video del saluto fascista al termine della gara contro l’Inter del 16 ottobre scorso. La società di Lotito lo aveva immediatamente sollevato dall'incarico e condannato il gesto. Ma niente licenziamento o conclusione del rapporto (iniziato con l’aquila Olympia nel 2010) con la società portoghese Eagle & Victory Srl. Bernabé aveva provato anche a scusarsi spiegando di non sapere che il gesto fosse vietato in Italia (reato di apologia del fascismo), pur sottolineando di essere di destra (partito Vox) e di stimare Mussolini. Ora è tornato al suo posto.