Lazio, incubo gol presi: difesa horror, numeri da brividi

ROMA - Altro poker incassato dalla Lazio, il secondo consecutivo. Dopo la goleada del Napoli al Maradona, ecco altri quattro gol presi contro l’Udinese. I numeri fanno paura per una squadra che punta ai piani alti della classifica. Una difesa così non si era mai vista: 29 reti incassate nelle prime 15 giornate . Dato negativo condiviso con Sampdoria, Genoa e Cagliari. Peggio hanno fatto solo Salernitana (31) e Spezia (34).

L’atteggiamento iniziale

La Lazio scende in campo e va subito in sofferenza. Nelle difficoltà difensive emerge un dato che fa allarmare ancora di più. Sono 14 i gol incassati nel primo tempo, 11 entro la mezz’ora di gioco. Un problema forse mentale, ma non del tutto. La squadra ha fame e voglia di fare la partita, si sbilancia e va in sofferenza. Il tutto deve essere aggiustato immediatamente, perché per tornare a fare punti pesanti e scalare la classifica serve blindare la porta.