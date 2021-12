Sarri, altro confronto con la squadra: testa alla Sampdoria

FORMELLO - Maurizio Sarri vuole vederci chiaro e mette sotto esame la sua Lazio. Che non è riuscita a battere l’Udinese, pareggiando per 4-4, in una partita che ha evidenziato errori e limiti. Circa un’ora di confronto prima di andare in campo per la classica seduta di scarico, mentre i titolari sono andati in palestra. Analisi video e discussione sull’atteggiamento. Al tecnico certe prestazioni non vanno proprio giù.