Lazio, idea Sarri: Strakosha al posto di Reina

ROMA - Lazio nel pieno del cambiamento, ma per vedere grossi risultati, quelli che vorrebbe il tecnico e si aspettano i tifosi, servono tempo e altri giocatori. Sarri ha già lanciato segnali dalla società in ottica mercato. Per ora, con i calciatori a disposizione, può solo portare qualche novità di formazione. E allora si pensa alla staffetta in porta, con Strakosha che contro la Sampdoria potrebbe fare il suo esordio in campionato. Per ora ha giocato solo in Europa League.