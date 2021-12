Lazio ancora solidale: ecco la nuova asta benefica

ROMA - Lazio e solidarietà ancora insieme. La società biancoceleste ha annunciato una nuova asta benefica, iniziativa che fa parte sempre del progetto ‘Un calcio all’esclusione”. Ecco il comunicato: “La S.S. Lazio e L’Associazione Onlus “Lazio Museum” si mobilitano nuovamente e scendono in “campo” questa volta a favore dalla Diocesi di Roma per favorire l’inclusione dei Rom e delle persone più fragili, attraverso un’asta benefica. In occasione della gara della gara Lazio-Juventus del 20 novembre scorso, è stato fatto autografare ai calciatori bianconeri uno dei palloni ufficiali della Juventus”.