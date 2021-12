Milinkovic contro l’arbitro Fabbri: espulso per proteste

GENOVA - Sergej Milinkovic-Savic contro l’arbitro Fabbri. Succede tutto al 67’ di Sampdoria-Lazio. Il centrocampista si arrabbia per un fallo che subisce, ma non fischiato. Poco dopo il fallo lo commette lui su Augello e si arrabbia con l’arbitro. Giallo, poi le continue proteste contro il direttore di gara e il rosso. In quel momento il Sergente era anche capitano della Lazio dopo l’uscita di Immobile all’intervallo. Sarri incredulo in panchina, per la seconda partita consecutiva dovrà vedere la sua squadra in dieci. Era successo anche con l'Udinese (Patric espulso). L'allenatore non potrà avere il serbo domenica prossima contro il Sassuolo in trasferta.