“La Lazio il club che guadagna di più con i fan token”

ROMA - I fan token sempre più protagonisti nel mondo del calcio. Anche la Lazio, da ottobre, ha lanciato il proprio asset digitale grazie alla partnership firmata con Binance. E secondo la BBC, su una base di diverse analisi di mercato, il giro di investimenti è pari a circa 306 milioni di euro. Sono 24 i club che in Europa hanno lanciato i propri fan token. E quelli del club biancoceleste hanno generato i maggiori ricavi, circa 115 milioni di euro. Ma attenzione: i token del Manchester City e della Lazio sono anche quelli che hanno perso di più in termini di valore, con un calo del 70% dal loro lancio. Il fan token laziale è scambiato al prezzo di 5,16 euro, mentre nei giorni immediatamente successivi al lancio è arrivato a quota 22,91 euro. In Italia il mercato dei fan token è per Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli e Bologna. Tutte società che si sono tuffate in questa nuova realtà finanziaria.