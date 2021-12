Lazio, ora il Sassuolo: incognita Luis Alberto

FORMELLO - Luis Alberto non scende in campo nella seduta di ripresa dopo l’Europa League. Il Mago della Lazio, già nei giorni scorsi, non era apparso al meglio. Soffre di fastidi muscolari. Sarri, dopo il pareggio con il Galatasaray, è stato chiaro: “Non ci sono lesioni e non volevamo rischiarlo dall’inizio vista la squalifica di Milinkovic con il Sassuolo”. La sfida ai neroverdi si prepara sabato. Un solo allenamento come spesso è accaduto con l’impegno settimanale di coppa. Il Sergente, dopo il rosso rimediato contro la Samp, non ci sarà. In mediana, contando nel recupero di Luis, pronti Cataldi e Basic. In avanti ballottaggio Felipe Anderson-Zaccagni, con l’ex Verona che dimostra di essere in crescita. Anche con il Galatasaray è stato uno dei migliori in campo.