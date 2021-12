Lazio, la probabile formazione anti-Sassuolo: Luis Alberto ko

FORMELLO - Luis Alberto non ce la fa e rimane a Roma. Il Mago della Lazio fuori per problemi muscolari, già ieri non si era allenato. La rifinitura odierna conferma i guai fisici, niente da fare. Sarri ha un centrocampo da costruire con pure Milinkovic fuori perché squalificato. Dovrebbe essere rilanciato Akpa Akpro come mezzala, anche lui comunque non al meglio (ieri allenamento differenziato). L’altra alternativa potrebbe essere l’arretramento di Zaccagni sulla linea mediana, oppure Cataldi al lato di Leiva. In porta i gradi sono cambiati, ora tocca sempre a Strakosja. Difesa solita con Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. Il problema centrocampo è reale, conferme invece in attacco. Zaccagni non esce, con lui c’è Pedro a supporto di Ciro Immobile.