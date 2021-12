Lazio, Cataldi: "La classifica così non va bene. Dispiace per i tifosi"

REGGIO EMILIA - Benedetta continuità, un miraggio per la Lazio. Ko contro il Sassuolo, persi punti pesanti e l'Europa resta lontana. Nel post partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, Danilo Cataldi ha parlato e commentato amaro: "Fa male perché abbiamo fatto un buon primo tempo, non abbiamo sfruttato a pieno qualche occasione che c’è stata e magari il risultato a fine primo tempo poteva essere superiore di due gol. Dispiace perché abbiamo preso due reti evitabili. C’è stata un po’ di disattenzione generale, non abbiamo portato pressione sulla palla e per come giochiamo noi la pressione è fondamentale. Abbiamo sbagliato lì e sono arrivati due volte al limite dell’area e ci hanno fatto due gol. Sono molto dispiaciuto per questa sconfitta anche per i tifosi che sono venuti fino a qua e non ci fanno mai mancare niente”.