Lazio, ecco la cena di Natale: location da sogno

ROMA - Momento particolare in casa Lazio. Analizzati gli errori del match contro il Sassuolo, dopo una sconfitta c’è tanta voglia di ripartire. Tutti insieme. La cena di Natale biancoceleste capita forse nel momento giusto: fare gruppo, legare ancora di più e andare dritti verso un unico obiettivo. Stasera classico appuntamento per scambiarsi gli auguri natalizi al The St. Regis Rome, hotel cinque stelle a due passi da Piazza della Repubblica. Lo scorso anno, per via del Covid, l’evento non andò in scena. Due anni fa a Spazio Novecento, la Lazio brindava alla grande con vista sulla Supercoppa Italiana giocata poi a Riad e vinta per 3-1 contro la Juve. All’evento di Natale di questa sera ci saranno i giocatori, accompagnati da mogli e fidanzate, Sarri e il suo staff, e il presidente Lotito.