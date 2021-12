Lazio, Sarri ha ricevuto il contratto: ora le firme per il rinnovo

Trovata l'intesa: c'è un aumento per il tecnico

La sosta natalizia probabilmente sarà utile per annunciare il nuovo accordo. Si è trovata l’intesa economica, da un ingaggio di 3 milioni (3,3 facilmente raggiungibili con i bonus, più altri premi) si passerà ad una cifra di circa 4 milioni più premi. Nel contratto saranno inserite delle clausole, erano al vaglio in settimana. Una era già presente nell’accordo in essere, permette al tecnico di liberarsi pagando una penale, è valida solo all'estero e riguarda alcuni club. È probabile che sia stata confermata (...).

