Lazio, Immobile in dubbio anche per Venezia: presto la verità

ROMA - Ciro Immobile in dubbio per la partita contro il Venezia. L’attaccante della Lazio, che aveva saltato la sfida con il Genoa per gastroenterite, è ancora ai box. Non si allena da mercoledì scorso, ora rischia di saltare anche l’ultima sfida dell’anno. Febbre e diarrea l’hanno debilitato. Questa è la versione rimbalzata informalmente da Formello. E sempre informalmente va detto che Ciro si è sottoposto a due tamponi ed entrambi sono risultati negativi.

Sarri ci spera

“Immobile? Non so se l’anno per lui è finito, mi confronterò e vedrò quante possibilità ci sono di riaverlo”, aveva ammesso Sarri nel post Lazio-Genoa. La squadra, dopo il giorno di riposo, si ritroverà oggi a Formello. Tutti aspettano il bomber, ma nessuno fa previsioni. Pensarlo in campo a Venezia a due giorni dalla partita è difficile, ma con uno generoso come lui, mai direi mai. L’alternativa da prima punta sarà ancora Felipe Anderson dopo la buona prestazione vista all’Olimpico venerdì scorso.