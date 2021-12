Luis Alberto, relax in famiglia con Babbo Natale

ROMA - Un po’ di tempo in famiglia è il giusto modo per ricaricare le pile e prepararsi alla prossima sfida. Luis Alberto con moglie e figli si sono divertiti al Regno di Babbo Natale tra luci, giostre, regali e tanti sorrisi. Il Mago che incontra Santa Claus è sicuramente un evento straordinario. Contro il Genoa, Luis, è entrato nella ripresa e siglato due assist. Di cui uno veramente fatto con la bacchetta magica. Ora è pronto per la sfida al Venezia. Ultime settimane un po’ complicate per lui dal punto di vista fisico, ma i fastidi muscolari sono archiviati. Dopo quattro panchine di fila spinge per giocare. A Sarri la decisione, il numero dieci della Lazio ha voglia di chiudere bene il 2021.