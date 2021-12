Lazio, missione punti a Venezia. E gennaio sarà intenso

ROMA - Maurizio Sarri pronto a chiudere in bellezza il 2021, l’anno in cui è tornato in panchina per rièrendere ad allenare dopo mesi di pausa. Con la Lazio ha dato il via ad una nuova era, ora spera di chiudere prima di Natale con una vittoria sul campo del Venezia. La trasferta è stato un vero tallone d’Achille: 8 punti in 9 partite, 11 gol fatti e 20 subiti. Vincere in laguna sarebbe troppo importante in ottica classifica e godere delle festività natalizie con un po’ più tranquillità.