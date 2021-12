Lazio, Immobile fuori: niente partita con il Venezia

FORMELLO - L’allenamento del pomeriggio, in vista della sfida al Venezia, certifica l’assenza di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio non si allena da mercoledì scorso, ha saltato la sfida al Genoa, non ci sarà nemmeno contro la squadra di Zanetti. Forfait sicuro, Sarri confermerà Felipe Anderson al centro dell’attacco con Pedro e Zaccagni ai suoi lati. Tridente leggero che ha funzionato nell’ultima sfida.

Le prime prove tattiche

Hysaj non è al meglio, ha saltato le prime prove tattiche per un leggero fastidio all’adduttore della gamba destra. Dovrebbe stringere i denti, in caso di bandiera bianca pronti Lazzari o Radu (con il romeno in campo, Marusic andrebbe sulla fascia destra). A centrocampo spera in una maglia da titolare Luis Alberto dopo aver smaltito i problemi muscolari delle ultime settimane. Contro il Genoa è entrato alla grande servendo due assist, si gioca una maglia con Basic. Cataldi sicuro in regia, così come Milinkovic nell’altro posto da mezz’ala. Al centro della difesa solita coppia Luiz Felipe-Acerbi. Martedì la rifinitura, poi la partenza per Venezia a caccia di una vittoria importante in chiave europea.