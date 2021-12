Sarri-Lotito, brindisi con rinnovo sino al 2025

ROMA - “Se mi arriverà il rinnovo lo firmerò. Devo sentire il mio avvocato, nei giorni prima della partita non parlo di queste cose”. Chiaro e coinciso Maurizio Sarri nel post partita della partita contro il Venezia. Ora il pallone è fermo, il centro sportivo chiuso per feste. Si può davvero firmare il rinnovo che lo legherà alla Lazio sino al 2025. Oggi incontrerà il presidente Lotito a Formello: si saluteranno, brinderanno all’accordo e all’anno che verrà. La firma sul nuovo contratto appare ormai una formalità. Si continua insieme dopo alcuni mesi dall’inizio del nuovo progetto. Un segnale forte di massima fiducia da entrambe le parti. “Gli obiettivi? Abbiamo solo parlato di ricostruire e di cercare di ringiovanire la rosa sapendo che sarebbe stato un anno non semplice. Non c'erano richieste particolari, non c’è stato pressing societario”. Avanti insieme per costruire una Lazio sempre più forte.