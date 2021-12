Immobile, un Natale particolare: “Speriamo il Covid passi presto”

ROMA - Balli, sorrisi e tanto divertimento. Ecco casa Immobile addobbata a festa e con l’armonia di sempre. Tutti positivi al Covid-19 e in quarantena, ma stanno bene. Sembra una Vigilia di Natale come tutte le altre con la voglia di passare le feste in serenità. Ciro si allena, posta foto mentre suda e pedala sulla cyclette. La moglie Jessica non rinuncia ai balletti con i figli e a uno scatto sotto l’albero: “Volevamo ringraziarvi per tutti i messaggi carini ricevuti. Purtroppo questo virus ci ha contagiato tutti, bimbi compresi. Sperando che tutto ciò possa passare presto”. Un augurio di Natale speciale da casa Immobile. L’importante è stare bene. L’attaccante della Lazio freme e non vede l’ora di tornare in campo. Prima però, c'è un Natale da festeggiare con i suoi affetti più cari.