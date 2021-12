Immobile, altro tampone per la libertà: resta in attesa

ROMA - Ci siamo, Ciro Immobile è quasi pronto a tornare in campo dopo il Covid-19. C’è speranza intorno al suo possibile ritorno, ma nessuna conferma per ora. Serve cautela. Il bomber della Lazio, nella giornata di ieri, sarebbe risultato negativo ad un tampone. Non chiaro se il test sia stato rapido o molecolare. Oggi ne effettuerà un altro, spera quello definitivo che gli dia di nuovo la libertà. Con la negatività accertata, visite mediche di idoneità e il ritorno in campo. Ha saltato due partite, le ultime del 2021 contro Genoa e Venezia. Vuole tornare a Formello già domani e allenarsi con il resto dei compagni, pronti dopo le feste di Natale. Sarri attende tutti, Ciro incluso. Inizieranno i preparativi per la sfida all’Empoli del 6 gennaio.